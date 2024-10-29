Анонимные заявления о буллинге уже подали более 50 детей – МОН

Новый инструмент позволяет быстро создать жалобу и сообщить школу и полицию о буллинге онлайн, а также получить советы.

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52 ребенка уже сообщили о буллинге онлайн на сайте АИКОМ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

«Булинг – это не просто оскорбительные слова или агрессивное поведение. Это систематическая травля, которая может сломить человека изнутри. Дети и подростки, ставшие жертвами буллинга, часто страдают молча, боясь говорить о своих переживаниях.

Новый инструмент позволяет быстро создать жалобу и сообщить школу и полицию о буллинге онлайн, а также получить советы, если вы стали жертвой или свидетелем буллинга. Руководители учебных заведений также получат подробную информацию о том, как реагировать на буллинг и какой алгоритм дальнейшей работы по противодействию и предотвращению буллинга», - сообщили в МОН.

Как работают анонимные заявления

После отправки жалобы ребенку будет предложено обратиться на горячую линию (по желанию) и ознакомиться с материалами о том, как поддержать себя и не бояться рассказать о буллинге взрослым.

Директор учебного заведения, получив анонимную жалобу, все равно должен созвать комиссию, но без привлечения ребенка. На заседании комиссия обсудит этот случай, определит план действий по профилактике и предотвращению буллинга (это могут быть дополнительные воспитательные часы для этого класса, занятия со школьным психологом и т.п.).

В МОН обращают внимание, что руководитель учебного заведения имеет ограниченные возможности для поддержки и помощи, если в анонимном заявлении не указаны участники буллинга и потерпевший, класс или школа.

После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБулингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию о буллинге по номеру 116 000.

Каков процесс реагирования на жалобу с указанием контактной информации

Открытая жалоба автоматически посылается не только директору учебного заведения, а и в полицию. Заведение образования так само созывает специальную комиссию, но теперь приглашает на нее жертву и участников буллинга (если нужно, также родителей).

В форме диалога комиссия выясняет, почему произошел конфликт, какова мотивация у каждой из сторон и как можно ситуацию разрешить. На основе полученной информации принимаются соответствующие действия по предотвращению и противодействию буллингу.

«При необходимости может быть привлечена полиция, ведь Закон Украины предусматривает гражданскую, административную и даже уголовную ответственность за буллинг», - отмечают в МОН.

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