Практика судов
  1. В Украине

Анонимные заявления о буллинге уже подали более 50 детей – МОН

20:24, 29 октября 2024
Новый инструмент позволяет быстро создать жалобу и сообщить школу и полицию о буллинге онлайн, а также получить советы.
Анонимные заявления о буллинге уже подали более 50 детей – МОН
Источник фото: Рexels/Mikhail Nilov
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

52 ребенка уже сообщили о буллинге онлайн на сайте АИКОМ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

«Булинг – это не просто оскорбительные слова или агрессивное поведение. Это систематическая травля, которая может сломить человека изнутри. Дети и подростки, ставшие жертвами буллинга, часто страдают молча, боясь говорить о своих переживаниях.

Новый инструмент позволяет быстро создать жалобу и сообщить школу и полицию о буллинге онлайн, а также получить советы, если вы стали жертвой или свидетелем буллинга. Руководители учебных заведений также получат подробную информацию о том, как реагировать на буллинг и какой алгоритм дальнейшей работы по противодействию и предотвращению буллинга», - сообщили в МОН.

Как работают анонимные заявления

После отправки жалобы ребенку будет предложено обратиться на горячую линию (по желанию) и ознакомиться с материалами о том, как поддержать себя и не бояться рассказать о буллинге взрослым.

Директор учебного заведения, получив анонимную жалобу, все равно должен созвать комиссию, но без привлечения ребенка. На заседании комиссия обсудит этот случай, определит план действий по профилактике и предотвращению буллинга (это могут быть дополнительные воспитательные часы для этого класса, занятия со школьным психологом и т.п.).

В МОН обращают внимание, что руководитель учебного заведения имеет ограниченные возможности для поддержки и помощи, если в анонимном заявлении не указаны участники буллинга и потерпевший, класс или школа.

После подачи абсолютно анонимного заявления (без указания класса и школы), ребенку будет предложено получить психологическую помощь в чат-боте АнтиБулингБот или обратиться на детскую горячую линию по номеру 116 111 или 0 800 500 225 (с 12.00 до 16.00), на горячую линию о буллинге по номеру 116 000.

Каков процесс реагирования на жалобу с указанием контактной информации

Открытая жалоба автоматически посылается не только директору учебного заведения, а и в полицию. Заведение образования так само созывает специальную комиссию, но теперь приглашает на нее жертву и участников буллинга (если нужно, также родителей).

В форме диалога комиссия выясняет, почему произошел конфликт, какова мотивация у каждой из сторон и как можно ситуацию разрешить. На основе полученной информации принимаются соответствующие действия по предотвращению и противодействию буллингу.

«При необходимости может быть привлечена полиция, ведь Закон Украины предусматривает гражданскую, административную и даже уголовную ответственность за буллинг», - отмечают в МОН.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность члена ВККС по квоте судей – список

На единственную вакантную должность члена ВККС претендуют судья ВАКС и судьи судов первой инстанции.

Кандидатам в судьи не нужно будет владеть знаниями со всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу упрощение условий для того, чтобы стать судьей – кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года

Народные депутаты уточнили полномочия МСЭК и порядок обжалования решений медико-социальных экспертных комиссий по новому закону.

Программа зимней еПоддержки – Денис Шмыгаль объяснил цель предоставления каждому украинцу 1000 грн

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства от предоставленной каждому украинцу 1000 грн будут реинвестированы населением в безопасность и оборону.

Верховная Рада одобрила упрощение процедуры списания БПЛА и средств РЭБ

Речь идет о списании БПЛА, комплексов и систем, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду