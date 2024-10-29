Практика судів
  1. В Україні

Анонімні заяви щодо булінгу уже подали більш як 50 дітей – МОН

20:24, 29 жовтня 2024
Новий інструмент дає змогу швидко створити скаргу і повідомити школу й поліцію про булінг онлайн, а також отримати поради.
Анонімні заяви щодо булінгу уже подали більш як 50 дітей – МОН
Джерело фото: Рexels/Mikhail Nilov
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

52 дитини вже повідомили про булінг онлайн на сайті АІКОМ. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

«Булінг — це не просто образливі слова чи агресивна поведінка. Це систематичне цькування, яке може зламати людину зсередини. Діти й підлітки, які стали жертвами булінгу, часто страждають мовчки, боячись говорити про свої переживання.

Новий інструмент дає змогу швидко створити скаргу і повідомити школу й поліцію про булінг онлайн, а також отримати поради, якщо ви стали жертвою чи свідком булінгу.  Керівники закладів освіти також отримають детальну інформацію про те, як реагувати на булінг та який алгоритм подальшої роботи щодо протидії та запобіганню булінгу», - повідомили у МОН.

Як працюють анонімні заяви?

Після надсилання скарги, дитині буде запропоновано звернутися на гарячу лінію (за бажанням) та ознайомитися з матеріалами про те, як підтримати себе та не боятися розповісти про булінг дорослим.

Директор закладу освіти, отримавши анонімну скаргу, все одно має скликати комісію, але без залучення дитини. На засіданні комісія обговорить цей випадок, визначить план дій для профілактики та запобігання булінгу (це можуть бути додаткові виховні години для цього класу, заняття зі шкільним психологом тощо).

У МОН звертають увагу, що керівник закладу освіти має обмежені можливості для підтримки та допомоги, якщо в анонімній заяві не зазначено учасників булінгу та потерпілий, клас чи школу.

Після подання абсолютно анонімної заяви (без вказання класу та школи), дитині буде запропоновано отримати психологічну допомогу в чат-боті АнтиБулінгБот або звернутися на дитячу гарячу лінію за номером  116 111 або  0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00), на гарячу лінію щодо булінгу за номером 116 000.

Який процес реагування на скаргу з вказанням контактної інформації?

Відкрита скарга автоматично надсилається не тільки директору закладу освіти, а у в поліцію. Заклад освіти так само скликає спеціальну комісію, але тепер запрошує на неї жертву та учасників булінгу (якщо потрібно, також батьків).

У формі діалогу комісія з’ясовує, чому стався конфлікт, яка мотивація в кожної зі сторін та як можна ситуацію розвʼязати. На основі отриманої інформації, приймаються відповідні дії щодо запобігання та протидії булінгу.

«За потреби може бути залучена поліція, адже Закон України передбачає цивільну, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за булінг», - наголошують у МОН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія визначилась з кандидатами на посаду члена ВККС по квоті суддів – список

На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують суддя ВАКС та судді судів першої інстанції.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду