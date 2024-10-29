Анонімні заяви щодо булінгу уже подали більш як 50 дітей – МОН

Новий інструмент дає змогу швидко створити скаргу і повідомити школу й поліцію про булінг онлайн, а також отримати поради.

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52 дитини вже повідомили про булінг онлайн на сайті АІКОМ. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

«Булінг — це не просто образливі слова чи агресивна поведінка. Це систематичне цькування, яке може зламати людину зсередини. Діти й підлітки, які стали жертвами булінгу, часто страждають мовчки, боячись говорити про свої переживання.

Новий інструмент дає змогу швидко створити скаргу і повідомити школу й поліцію про булінг онлайн, а також отримати поради, якщо ви стали жертвою чи свідком булінгу. Керівники закладів освіти також отримають детальну інформацію про те, як реагувати на булінг та який алгоритм подальшої роботи щодо протидії та запобіганню булінгу», - повідомили у МОН.

Як працюють анонімні заяви?

Після надсилання скарги, дитині буде запропоновано звернутися на гарячу лінію (за бажанням) та ознайомитися з матеріалами про те, як підтримати себе та не боятися розповісти про булінг дорослим.

Директор закладу освіти, отримавши анонімну скаргу, все одно має скликати комісію, але без залучення дитини. На засіданні комісія обговорить цей випадок, визначить план дій для профілактики та запобігання булінгу (це можуть бути додаткові виховні години для цього класу, заняття зі шкільним психологом тощо).

У МОН звертають увагу, що керівник закладу освіти має обмежені можливості для підтримки та допомоги, якщо в анонімній заяві не зазначено учасників булінгу та потерпілий, клас чи школу.

Після подання абсолютно анонімної заяви (без вказання класу та школи), дитині буде запропоновано отримати психологічну допомогу в чат-боті АнтиБулінгБот або звернутися на дитячу гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00), на гарячу лінію щодо булінгу за номером 116 000.

Який процес реагування на скаргу з вказанням контактної інформації?

Відкрита скарга автоматично надсилається не тільки директору закладу освіти, а у в поліцію. Заклад освіти так само скликає спеціальну комісію, але тепер запрошує на неї жертву та учасників булінгу (якщо потрібно, також батьків).

У формі діалогу комісія з’ясовує, чому стався конфлікт, яка мотивація в кожної зі сторін та як можна ситуацію розвʼязати. На основі отриманої інформації, приймаються відповідні дії щодо запобігання та протидії булінгу.

«За потреби може бути залучена поліція, адже Закон України передбачає цивільну, адміністративну та навіть кримінальну відповідальність за булінг», - наголошують у МОН.

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