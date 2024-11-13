В Черкасской области наказали женщину, которая избила ребенка и отобрала у нее телефон

В маршрутке женщина вырвала из рук 11-летней девочки мобильный телефон.

В Черкасской судили женщину, которая отобрала телефон у малолетней девушки, а затем избила ее кулаками. Инцидент произошел в Смеле. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в мае 2024 года жительница Смелы в маршрутном автобусе вырвала из рук 11-летней девочки мобильный телефон и пыталась скрыться.

Потерпевшая догнала женщину. Тогда она нанесла ребенку несколько ударов кулаками по голове и туловищу и скрылась с места совершения преступления.

Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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