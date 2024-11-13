На Черкащині покарали жінку, яка побила дитину та відібрала в неї телефон

В маршрутці жінка вирвала з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон.

На Черкащині судили жінку, яка відібрала телефон у малолітньої дівчини, а потім побила її кулаками. Інцидент трапився у Смілі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у травні 2024 року жителька міста Сміла в маршрутному автобусі вирвала з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон та намагалася втекти.

Потерпіла наздогнала жінку. Тоді вона нанесла дитині декілька ударів кулаками по голові й тулубу та втекла з місця вчинення злочину.

Жінку засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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