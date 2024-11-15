«Ваш сын попал в ДТП» — в Киеве мошенники выманили у пенсионерки почти 100 тысяч гривен

Два сообщника 54 и 18 лет, используя схему «ваш родственник попал в ДТП», обманули 88-летнюю женщину.

В Киеве разоблачили двух мужчин, которые обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тысяч гривен по схеме «ваш сын попал в ДТП». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, двое подельников 54 и 18 лет, используя схему «ваш родственник попал в ДТП», обманули 88-летнюю женщину. Пенсионерке позвонили и рассказали, что ее сын попал в аварию и срочно нужны деньги для его лечения.

Поверив в эту историю, женщина отдала одному из подозреваемых 35 тысяч гривен и 1500 евро, когда тот пришел за деньгами.

Забрав деньги, 18-летний парень отдал их своему сообщнику. За это он получил свое вознаграждение – 10 тысяч гривен. Сразу после этого подельники были задержаны.

В настоящее время им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения на срок до 5 лет.

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