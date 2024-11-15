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«Ваш син потрапив у ДТП» — у Києві шахраї виманили у пенсіонерки майже 100 тисяч гривень

23:57, 15 листопада 2024
Двоє спільників 54 та 18 років, використовуючи схему «ваш родич потрапив у ДТП», ошукали 88-річну жінку.
«Ваш син потрапив у ДТП» — у Києві шахраї виманили у пенсіонерки майже 100 тисяч гривень
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У Києві викрили двох чоловіків, які ошукали 88-річну жінку на майже 100 тисяч гривень за схемою «ваш син потрапив у ДТП». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, двоє спільників 54 та 18 років, використовуючи схему «ваш родич потрапив у ДТП», ошукали 88-річну жінку. Пенсіонерці подзвонили та розповіли, що її син потрапив у аварію та терміново потрібні гроші для його лікування.

Повіривши в цю історію, жінка віддала одному з підозрюваних 35 тисяч гривень та 1500 євро, коли той прийшов за грошима.

Забравши гроші, 18-річний молодик віддав їх своєму спільнику. За це він отримав свою винагороду - 10 тисяч гривень. Одразу після цього спільники були затримані.

Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення строком до 5 років.

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шахрай Київ

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