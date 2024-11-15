Кабмин усовершенствовал электронные процедуры в отношении товаров, подлежащих официальному контролю на таможне

В целях осуществления предварительного документального контроля предусмотрена необходимость представления электронных копий международных документов без представления их бумажных оригиналов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

15 ноября Правительство приняло постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по осуществлению мер официального контроля». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Прежде всего, речь идет о приведении постановлений Кабинета Министров о перемещении товаров, подлежащих мерам официального контроля, в соответствие с законодательством Украины с целью:

упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска через государственную границу;

усовершенствования и развитие электронного взаимодействия в пунктах пропуска при осуществлении предварительного документального контроля при прохождении таможенных процедур.

Так, решением Правительства описание товаров приведено в соответствие с Таможенным тарифом Украины.

Также установлено, что ветеринарно-санитарный контроль ветеринарных препаратов в форме предварительного документального контроля в пунктах пропуска через границу Украины не осуществляется.

Кроме того, для целей осуществления предварительного документального контроля предусмотрена необходимость предоставления электронных (сканированных) копий международных документов в вебпортал «Единое окно» без представления их бумажных оригиналов таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

В Минфине добавили, что при ввозе в Украину подлежащих соответствующему контролю товаров продолжают действовать нормы законодательства, согласно которым такие товары должны сопровождаться оригиналами соответствующих международных сертификатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.