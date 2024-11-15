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Кабмін удосконалив електронні процедури щодо товарів, які підлягають офіційному контролю на митниці

18:33, 15 листопада 2024
Для цілей здійснення попереднього документального контролю передбачено необхідність подання електронних копій міжнародних документів без подання їх паперових оригіналів.
Кабмін удосконалив електронні процедури щодо товарів, які підлягають офіційному контролю на митниці
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15 листопада Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів офіційного контролю». Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Передусім йдеться про приведення постанов Кабінету Міністрів щодо переміщення товарів, які підлягають заходам офіційного контролю, у відповідність до законодавства України з метою:

спрощення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон;

удосконалення та розвитку електронної взаємодії у пунктах пропуску при здійсненні попереднього документального контролю під час проходження митних процедур.

Так, рішенням Уряду описи товарів приведено у відповідність до Митного тарифу України.

Також встановлено, що ветеринарно-санітарний контроль ветеринарних препаратів у формі попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України не здійснюється.

Окрім того, для цілей здійснення попереднього документального контролю передбачено необхідність подання електронних (сканованих) копій міжнародних документів до вебпорталу «Єдине вікно» без подання їх паперових оригіналів митним органам у пунктах пропуску через державний кордон України.

У Мінфіні додали, що при ввезенні в Україну товарів, що підлягають відповідному контролю, продовжують діяти норми законодавства, згідно з якими такі товари повинні супроводжуватися оригіналами відповідних міжнародних сертифікатів.

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Кабінет Міністрів України митниця

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