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Женщины больше не вынуждены состоять в браке с обидчиком, пока ребенку не исполнился один год

12:24, 29 ноября 2024
Минсоцполитики вводит новые подходы для противодействия домашнему насилию.
Женщины больше не вынуждены состоять в браке с обидчиком, пока ребенку не исполнился один год
Источник фото: Минсоцполитики
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Верховная Рада поддержала изменения в базовый закон о противодействии домашнему насилию.

Как объясняют в Минсоцполитики, предполагается, что теперь в случаях домашнего насилия специалисты социальной сферы могут активно пропагандировать семейную медиацию. Также пострадавшая женщина с ребенком не вынуждена больше состоять в браке, пока ребенку не исполнился один год. Оценку рисков в семье должны проводить не только представители правоохранительной системы, но и представители социальной сферы.

Заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева подчеркнула, что гендерно обусловленное насилие – одно из наиболее распространенных преступлений в мире. Оно все еще умалчивается. От такого вида насилия страдают как женщины, так и мужчины.

По данным Нацполиции, 5% всех вызовов патрульной полиции за 10 месяцев – вызовы связаны с домашним насилием. Более 3 тысяч уголовных производств открыто по факту совершения домашнего насилия, это больше на 6%, чем в прошлом году.

«Основная задача Минсоцполитики в сфере противодействия домашнему насилию – оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим и проводить коррекционную работу с обидчиком. Для этого в каждой общине должны работать специализированные службы. В настоящее время их 1100. Работа специализированной службы предусматривает: наличие мобильной бригады, доступ к шелтерам и консультационным службам. Если этих услуг нет в обществе, где совершается домашнее насилие, стороны могут выйти на областной уровень, где работают специализированные службы. Хотя я подчеркиваю, что создание специализированных служб – это ответственность общин», – сказала Ульяна Токарева.

Кроме того, Министерство усовершенствует систему реагирования и предоставления услуг для людей, пострадавших от насилия, а также для обидчиков. Так, в течение четырех лет предоставляется государственная субвенция на развитие специализированных служб. В 2024 году общины за счет государственных средств закупят 103 автомобиля, обустроенных для людей с инвалидностью.

Кроме того, в Минсоцполитики в следующем году будут пересматривать коррекционные программы для обидчиков, которые станут доступными в каждой общине, чтобы человек, совершивший насилие и желающий исправить ситуацию, смог это сделать. По данным Нацполиции, более 110 тысяч обидчиков состоят на учете правоохранительных органов.

По словам заместительницы министра, важно, чтобы в общинах специалисты правоохранительной сферы и социальные специалисты работали в тесной связи в общинах. Это залог того, что пострадавший от насилия человек получил помощь, а обидчик – справедливое наказание и программу, которая поможет измениться.

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Минсоцполитики насилие домашнее насилие

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