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Жінки більше не змушені перебувати у шлюбі з кривдником, поки дитині не виповнився один рік

12:24, 29 листопада 2024
Мінсоцполітики впроваджує нові підходи для протидії домашньому насильству.
Жінки більше не змушені перебувати у шлюбі з кривдником, поки дитині не виповнився один рік
Джерело фото: Мінсоцполітики
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Верховна Рада підтримала зміни до базового закону про протидію домашньому насильству.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, передбачається, що відтепер у випадках домашнього насильства фахівці соціальної сфери можуть активно пропагувати сімейну медіацію. Також постраждала жінка з дитиною не змушена більше перебувати у шлюбі, поки дитині не виповнився один рік. Оцінку ризиків у родині тепер мають проводити не лише представники правоохоронної системи, але і представники соціальної сфери.

Заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва наголосила, що гендерно зумовлене насильство одне із найбільш поширених злочинів у світі. Воно все ще замовчується. Від такого виду насильства страждають як жінки, так і чоловіки.

За даними Нацполіції, 5% від усіх викликів патрульної поліції за 10 місяців – виклики повʼязані з домашнім насильством. Понад 3 тисячі кримінальних проваджень відкрито за фактом вчинення домашнього насильства, це більше на 6%, ніж минулого року.

«Основне завдання Мінсоцполітики у сфері протидії домашньому насильству – надавати всю необхідну підтримку постраждалим та проводити корекційну роботу з кривдником. Для цього в кожній громаді мають працювати спеціалізовані служби. Наразі їх 1100. Робота спеціалізованої служби передбачає: наявність мобільної бригади, доступ до шелтерів та консультаційних служб. Якщо цих послуг немає у громаді, де вчиняється домашнє насильство, сторони можуть вийти на обласний рівень, де працюють спеціалізовані служби. Хоча я наголошую, що створення спеціалізованих служб – це відповідальність громад», – сказала Уляна Токарєва.

Окрім цього, Міністерство удосконалює систему реагування та надання послуг для людей, які постраждали від насильства, а також для кривдників. Так, протягом чотирьох років надається державна субвенція на розвиток спеціалізованих служб. У 2024 році громади за рахунок державних коштів закуплять 103 автівки, облаштовані для людей з інвалідністю.

Крім того, у Мінсоцполітики наступного року переглядатимуть корекційні програми для кривдників, які стануть доступними у кожній громаді, щоб людина, яка вчинила насильство і хоче виправити ситуацію, змогла це зробити. Наразі, за даними Нацполіції, понад 110 тисяч кривдників знаходяться на обліку правоохоронних органів.

За словами заступниці міністра, важливо, щоб у громадах фахівці правоохоронної сфери та соціальні фахівці працювали у тісному зв’язку. Це запорука того, що людина, яка постраждала від насильства, отримала допомогу, а кривдник – справедливе покарання та програму, яка допоможе змінитися.

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Мінсоцполітики насильство домашнє насильство

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