В Черкасской области будут судить мужчину за изнасилование и убийство ребенка

Мужчина убил ребенка, чтобы скрыть преступление.

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины за изнасилование и убийство малолетней.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в июне 2024 года 33-летний житель Звенигородского района Черкасской области совершил действия сексуального характера по отношению к малолетней, в дальнейшем с целью скрыть указанное преступление лишил ее жизни.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования выявлен факт умышленного получения злоумышленником доступа к видео для взрослых с участием детей, которые он хранил на собственных средствах связи, без цели сбыта или распространения.

В настоящее время злоумышленник продолжает находиться под действием меры пресечения в виде содержания под стражей и содержится в Государственном учреждении «Черкасский следственный изолятор».

Злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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