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На Черкащині судитимуть чоловіка за зґвалтування та вбивство дитини

22:54, 13 грудня 2024
Чоловік вбив дитину, щоб приховати злочин.
На Черкащині судитимуть чоловіка за зґвалтування та вбивство дитини
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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за зґвалтування та вбивство малолітньої.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у червні 2024 року 33 – річний мешканець Звенигородського району Черкаської області вчинив дії сексуального характеру по відношенню до малолітньої, у подальшому з метою приховати указаний злочин позбавив її життя.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено факт умисного одержання зловмисником доступу до відео для дорослих за участі дітей , які він зберігав на власних засобах зв’язку, без мети збуту чи розповсюдження.

На даний час, зловмисник продовжує перебувати під дією запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та утримується в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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прокуратура вбивство

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