На Черкащині судитимуть чоловіка за зґвалтування та вбивство дитини

Чоловік вбив дитину, щоб приховати злочин.

На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за зґвалтування та вбивство малолітньої.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у червні 2024 року 33 – річний мешканець Звенигородського району Черкаської області вчинив дії сексуального характеру по відношенню до малолітньої, у подальшому з метою приховати указаний злочин позбавив її життя.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено факт умисного одержання зловмисником доступу до відео для дорослих за участі дітей , які він зберігав на власних засобах зв’язку, без мети збуту чи розповсюдження.

На даний час, зловмисник продовжує перебувати під дією запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та утримується в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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