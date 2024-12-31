Функция «Данные для декларации» не будет работать до возобновления работы реестров Минюста — НАПК

В НАПК отметили, что отсутствие обмена данными с реестрами Минюста не позволяет в полном объеме сформировать справку «Данные для декларации» и может продлить срок ее формирования на неопределенный срок.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что временно приостанавливает работу функции «Данные для декларации» в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр деклараций) до возобновления стабильной работы реестров Министерства юстиции Украины.

Также там подчеркивают, что все другие функции Реестра деклараций работают в обычном режиме.

«Отсутствие обмена данными с реестрами Минюста не позволяет в полном объеме сформировать справку «Данные для декларации» и/или может продлить срок ее формирования на неопределенный срок. О возобновлении работы этой функции Реестра деклараций Национальное агентство уведомит дополнительно», - заявили в НАПК.

В ведомстве также рекомендуют следить за страницами Национального агентства и Минюста и сообщениями о возобновлении работы реестров Министерства юстиции.

Еще НАПК напомнило, с 1 января 2025 года стартует ежегодная кампания декларирования публичных служащих - 2024, которая продлится до 31 марта включительно.

«Если вам необходимо срочно подать декларацию, вы можете это сделать, собрав все необходимые данные самостоятельно», - подчеркнули в ведомстве.

Также в НАПК обратили внимание, что информацию о начисленных доходах лучше получить по месту работы, поскольку в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (ГРФЛ) пока нет информации за последний квартал 2024 года. По налоговому законодательству эти данные будут сформированы до 20 февраля 2025 года.

Если нет срочности в представлении декларации, то НАПК рекомендует ознакомиться с обновленными разъяснениями НАПК в Базе знаний и пообщаться с антикоррупционным уполномоченным (с уполномоченным лицом по предотвращению и выявлению коррупции) организации, в которой вы работаете, чтобы получить консультации по всем непонятным. нюансов заполнения декларации

«Если вы не получили ответа на свои вопросы, то звоните по телефону на горячую линию НАПК (044) 200-06-94», - добавили в ведомстве.

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