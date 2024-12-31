Практика судов
  1. В Украине

Функция «Данные для декларации» не будет работать до возобновления работы реестров Минюста — НАПК

16:33, 31 декабря 2024
В НАПК отметили, что отсутствие обмена данными с реестрами Минюста не позволяет в полном объеме сформировать справку «Данные для декларации» и может продлить срок ее формирования на неопределенный срок.
Функция «Данные для декларации» не будет работать до возобновления работы реестров Минюста — НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что временно приостанавливает работу функции «Данные для декларации» в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее – Реестр деклараций) до возобновления стабильной работы реестров Министерства юстиции Украины.

Также там подчеркивают, что все другие функции Реестра деклараций работают в обычном режиме.

«Отсутствие обмена данными с реестрами Минюста не позволяет в полном объеме сформировать справку «Данные для декларации» и/или может продлить срок ее формирования на неопределенный срок. О возобновлении работы этой функции Реестра деклараций Национальное агентство уведомит дополнительно», - заявили в НАПК.

В ведомстве также рекомендуют следить за страницами Национального агентства и Минюста и сообщениями о возобновлении работы реестров Министерства юстиции.

Еще НАПК напомнило, с 1 января 2025 года стартует ежегодная кампания декларирования публичных служащих - 2024, которая продлится до 31 марта включительно.

«Если вам необходимо срочно подать декларацию, вы можете это сделать, собрав все необходимые данные самостоятельно», - подчеркнули в ведомстве.

Также в НАПК обратили внимание, что информацию о начисленных доходах лучше получить по месту работы, поскольку в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (ГРФЛ) пока нет информации за последний квартал 2024 года. По налоговому законодательству эти данные будут сформированы до 20 февраля 2025 года.

Если нет срочности в представлении декларации, то НАПК рекомендует ознакомиться с обновленными разъяснениями НАПК в Базе знаний и пообщаться с антикоррупционным уполномоченным (с уполномоченным лицом по предотвращению и выявлению коррупции) организации, в которой вы работаете, чтобы получить консультации по всем непонятным. нюансов заполнения декларации

«Если вы не получили ответа на свои вопросы, то звоните по телефону на горячую линию НАПК (044) 200-06-94», - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Изменения касаются пропуска через границу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту.

Льготы, пенсии, пособия люди с инвалидностью будут получать на основании выписки из решения экспертной команды

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки.

Владимир Зеленский подписал указы о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в ВСУ

Изменения касаются перемещения офицеров между отдельными родами войск и категорий лиц, которым присваивается воинское звание младшего лейтенанта.

Дисциплинарные инспекторы начали рассмотрение жалоб на судей – под раздачу уже попали СБУ и НАБУ

Пока инспекторы Службы дисциплинарных инспекторов оставляют жалобы без рассмотрения.

Для отбора судей Высшего админсуда создадут Экспертный совет с международниками – новый законопроект Кабмина

Законопроект предусматривает создание Экспертного совета для отбора судей ВАС, половина которого будет назначена по представлению Совета судей, но решающий голос все равно будет за международниками.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду