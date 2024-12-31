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Функція «Дані для декларації» не працюватиме до відновлення роботи реєстрів Мін’юсту — НАЗК

16:33, 31 грудня 2024
У НАЗК зазначили, що відсутність обміну даними з реєстрами Мін'юсту не дає можливості в повному обсязі сформувати довідку «Дані для декларації» та може продовжити термін її формування на невизначений термін.
Функція «Дані для декларації» не працюватиме до відновлення роботи реєстрів Мін’юсту — НАЗК
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що тимчасово призупиняє роботу функції «Дані для декларації» в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр декларацій) до відновлення стабільної роботи реєстрів Міністерства юстиції України.

Також там наголошують, що всі інші функції Реєстру декларацій працюють у звичному режимі.

«Відсутність обміну даними з реєстрами Мін'юсту не дає можливості в повному обсязі сформувати довідку «Дані для декларації» та\або може продовжити термін її формування на невизначений термін. Про відновлення роботи цієї функції Реєстру декларацій Національне агентство повідомить додатково»,  - заявили у НАЗК.

У відомстві також рекомендують слідкувати за сторінками Національного агентства та Мін'юсту і повідомленнями про відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції.

Ще НАЗК нагадало, з 1 січня 2025 року стартує щорічна кампанія декларування публічних службовців - 2024, яка триватиме до 31 березня включно.

«Якщо вам необхідно терміново подати декларацію, то ви можете це зробити, зібравши всі необхідні дані самостійно», - підкреслили у відомстві.

Також у НАЗК звернули увагу, що інформацію про нараховані доходи краще отримати за місцем роботи, оскільки в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ДРФО) наразі немає інформації за останній квартал 2024 року. За податковим законодавством, ці дані будуть сформовані до 20 лютого 2025 року.

Якщо немає терміновості в поданні декларації, то НАЗК рекомендує ознайомитись з оновленими роз’ясненнями НАЗК у Базі знань та поспілкуватись з антикорупційним уповноваженим (з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції) організації, в якій ви працюєте, щоб отримати консультації щодо усіх незрозумілих вам нюансів заповнення декларації.

«Якщо ви не отримали відповіді на свої питання, то телефонуйте на гарячу лінію НАЗК (044) 200-06-94», - додали у відомстві.

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мінюст НАЗК

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