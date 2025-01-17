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Угроза моральным ценностям и безопасности – глава Нацполиции против декриминализации порнографии в Украине

12:59, 17 января 2025
По словам Выговского, легализация порнографии приведет к доступности вредного контента для детей.
Угроза моральным ценностям и безопасности – глава Нацполиции против декриминализации порнографии в Украине
Фото: РБК-Украина
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Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский выступил категорически против инициативы по декриминализации порнографии в стране, отметив, что такая инициатива не только противоречит действующим законам, но и может повлечь серьезные угрозы для моральных ценностей и безопасности украинцев. Об этом он рассказал в интервью «Украинским новостям».

Выговский заявил, что, по мнению правоохранителей, легализация порнографии может привести к доступности вредного контента для несовершеннолетних. По его словам, только в прошлом году в Украине было зарегистрировано почти 2 тысячи уголовных правонарушений, связанных с детской порнографией, и легализация такой продукции только усложнит ситуацию.

«Я знаю, что есть законопроект о декриминализации порнографии. Но если брать позицию Национальной полиции и других правоохранительных органов, то мы не поддерживаем такую инициативу. Мы проинформировали об этом комитет Верховной Рады. Этот законопроект требует доработки и прямо противоречит некоторым законам. В прошлом году у нас было зарегистрировано почти 2 тысячи уголовных правонарушений по статье 301-1 (детская порнография), и легализация приведет к тому, что все это будет доступно для несовершеннолетних... У нас есть традиции интимного общения людей, и поэтому, по моему мнению, такая легализация будет иметь негативный результат», - сказал Выговский в интервью «Украинским новостям», - добавил Выговский.

Он также выразил обеспокоенность по поводу возможных последствий для традиций украинского общества, в частности в контексте изменений в сфере интимных отношений. Выговский подчеркнул, что эти вопросы должны быть тщательно изучены, чтобы не нанести ущерб моральным ценностям нации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине собираются декриминализировать съемку и распространение видео для взрослых. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект Закона 12191 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования его отдельных положений об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности.

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