Загроза моральним цінностям та безпеці – голова Нацполіції проти декриміналізації порнографії в Україні

За словами Вигівського, легалізація порнографії призведе до доступності шкідливого контенту для дітей.

Фото: РБК-Україна

Голова Національної поліції України Іван Вигівський виступив категорично проти ініціативи щодо декриміналізації порнографії в країні, зазначивши, що така ініціатива не лише суперечить чинним законам, але й може спричинити серйозні загрози для моральних цінностей та безпеки українців. Про це він розповів в інтерв’ю «Українським новинам».

Вигівський заявив, що, на думку правоохоронців, легалізація порнографії може призвести до доступності шкідливого контенту для неповнолітніх. За його словами, лише минулого року в Україні було зареєстровано майже 2 тисячі кримінальних правопорушень, пов'язаних з дитячою порнографією, і легалізація такої продукції лише ускладнить ситуацію.

«Я знаю, що є законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Але якщо брати позицію Національної поліції та інших правоохоронних органів, то ми не підтримуємо таку ініціативу. Ми проінформували про це комітет Верховної Ради. Цей законопроєкт потребує доопрацювання і прямо суперечить деяким законам. Минулого року в нас було зареєстровано майже 2 тисячі кримінальних правопорушень за статтею 301-1 (дитяча порнографія), і легалізація призведе до того, що все це буде доступно для неповнолітніх... У нас є традиції інтимного спілкування людей, і тому, на мою думку, така легалізація матиме негативний результат», – сказав Виговський в інтерв'ю «Українським новинам», – додав Вигівський.

Він також висловив стурбованість з приводу можливих наслідків для традицій українського суспільства, зокрема в контексті змін у сфері інтимних відносин. Виговський підкреслив, що ці питання мають бути ретельно вивчені, аби не завдати шкоди моральним цінностям нації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні збираються декриміналізувати зйомку і поширення відео для дорослих. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону 12191 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності.

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