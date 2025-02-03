В ВСУ делают все возможное, чтобы во время мобилизационных мероприятий не нарушать права человека, — Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на последние нападения на военных ТЦК и назвал такие случаи позорными.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на последние случаи нападений на военных ТЦК и призвал наказать виновных.

Он напоминает, что в Полтавской области во время исполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий, который проходил службу в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В Ровно военнослужащие получили ранения в результате подрыва взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

"Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", - сообщил у Телеграмм Сырский.

По словам Сырского, ВСУ делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека.

"Сухопутные войска пытаются преодолевать существующие проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК. Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", - добавил Главнокомандующий.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Пирятине Полтавской области мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского РТЦК.

В Ровно в здании областного ТЦК раздался взрыв.

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