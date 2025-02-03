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В ЗСУ роблять все можливе, щоб під час мобілізаційних заходів не порушувати прав людини, — Олександр Сирський

09:20, 3 лютого 2025
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на останні напади на військових ТЦК та назвав такі випадки ганебними.
В ЗСУ роблять все можливе, щоб під час мобілізаційних заходів не порушувати прав людини, — Олександр Сирський
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на останні випадки нападів на військових ТЦК та закликав покарати винних. 

Він нагадує, що на Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук вбивці загинув військовослужбовець, який проходив службу в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У Рівному військовослужбовці зазнали поранень внаслідок підриву вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і Український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", - повідомив у Телеграм Сирський.

За словами Сирського, ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини.

"Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців", - додав Головнокомандувач.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху біля ТЦК у Павлограді військовий отримав поранення. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі, уточнив Сирський. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Пирятині Полтавської області чоловік застрелив з мисливської рушниці військовослужбовця Полтавського РТЦК. 

У Рівному у будівлі обласного ТЦК пролунав вибух.

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ЗСУ ТЦК мобілізація Олександр Сирський

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