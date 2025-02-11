Представились полицейскими и похитили двух мобилизованных прямо из автобуса — в Черниговской области задержали группу злоумышленников

Фигуранты «подрезали» автобус с военными, представились полицейскими и угрожая применить оружие для поражения в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных.

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В Черниговской области задержали группу вооруженных злоумышленников, которые представились правоохранителями и угрожали открыть огонь по военным. Об этом сообщает Нацполиция.

В частности, ночью 9 февраля в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi подрезал на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали «удостоверение».

Злоумышленники требовали у старшей группы военнослужащих передать им двух военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия злоумышленники получили вознаграждение – по 5 тысяч долларов за каждого из двух военнообязанных.

Правоохранители разыскали в Киевской области причастных к преступлению.

Совместно с СБУ псевдополицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ими оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются.

В ходе обыска авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми шарами ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату «Пиро-5М», удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и водительское волонтерское удостоверение.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по фактам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица, связанное с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Санкция более тяжелой из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу (ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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