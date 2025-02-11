Ждать ли бюджетного возмещения НДС после аннулирования регистрации налогоплательщика — разъяснения

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, ожидать ли бюджетного возмещения НДС после аннулирования регистрации налогоплательщика.
Отмечается, что согласно пп. 184.8 НКУ, в случае если плательщик налога, регистрация которого аннулируется, имеет налоговые обязательства по результатам последнего налогового периода, такая сумма налога учитывается в сумму уменьшения бюджетного возмещения, а в случае его отсутствия в сроки, определенные НКУ, плательщик обязан погасить сумму налоговых обязательств, такую налоговую, будет такое лицо зарегистрированным как плательщик этого налога на день уплаты такой суммы налога или нет.
В случае если по результатам последнего налогового периода лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разделом V НКУ, независимо от того, будет ли такое лицо зарегистрированным как плательщик НДС на дату получения такого бюджетного возмещения или нет.
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