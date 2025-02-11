Ждать ли бюджетного возмещения НДС после аннулирования регистрации налогоплательщика — разъяснения

В налоговой объяснили, что если по результатам последнего месяца лицо имеет право на бюджетное возмещение, такое возмещение предоставляется независимо от того, будет ли оно зарегистрирован как плательщик НДС на дату получения бюджетного возмещения или нет.

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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, ожидать ли бюджетного возмещения НДС после аннулирования регистрации налогоплательщика.

Отмечается, что согласно пп. 184.8 НКУ, в случае если плательщик налога, регистрация которого аннулируется, имеет налоговые обязательства по результатам последнего налогового периода, такая сумма налога учитывается в сумму уменьшения бюджетного возмещения, а в случае его отсутствия в сроки, определенные НКУ, плательщик обязан погасить сумму налоговых обязательств, такую ​​налоговую, будет такое лицо зарегистрированным как плательщик этого налога на день уплаты такой суммы налога или нет.

В случае если по результатам последнего налогового периода лицо имеет право на получение бюджетного возмещения, такое возмещение предоставляется в течение сроков, определенных разделом V НКУ, независимо от того, будет ли такое лицо зарегистрированным как плательщик НДС на дату получения такого бюджетного возмещения или нет.

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