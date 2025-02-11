Чи чекати на бюджетне відшкодування ПДВ після анулювання реєстрації платника податків — роз'яснення

Податкова служба у Харківській області повідомляє, чи чекати на бюджетне відшкодування ПДВ після анулювання реєстрації платника податку.
Зазначається, що відповідно до пп. 184.8 ПКУ, у разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені ПКУ, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з ПДВ, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні.
У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V ПКУ, незалежно від того, чи залишатиметься така особа зареєстрованою як платник ПДВ на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.
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