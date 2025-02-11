Чи чекати на бюджетне відшкодування ПДВ після анулювання реєстрації платника податків — роз'яснення

У податковій пояснили, що якщо за результатами останнього місяця особа має право на бюджетне відшкодування, таке відшкодування надається незалежно від того, залишатиметься вона зареєстрованою як платник ПДВ на дату отримання бюджетного відшкодування чи ні.

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Податкова служба у Харківській області повідомляє, чи чекати на бюджетне відшкодування ПДВ після анулювання реєстрації платника податку.

Зазначається, що відповідно до пп. 184.8 ПКУ, у разі якщо платник податку, реєстрація якого анулюється, має податкові зобов’язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в суму зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності у строки, визначені ПКУ, платник зобов’язаний погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з ПДВ, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, залишатиметься така особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми податку чи ні.

У разі якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V ПКУ, незалежно від того, чи залишатиметься така особа зареєстрованою як платник ПДВ на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні.

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