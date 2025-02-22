Гоструда напомнила, какой срок отпуска по беременности и родам

Продолжительность отпуска по беременности и родам исчисляется суммарно и составляет 126 календарных дней.

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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области разъяснило, какой срок отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком.

Согласно статье 178 Кодекса законов о труде Украины, оплачиваемый отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов – 70) календарных дней после родов, начиная со дня родов, предоставляется женщинам на основании медицинской помощи.

Продолжительность отпуска по беременности и родам исчисляется суммарно и составляет 126 календарных дней (140 календарных дней – в случае рождения двух и более детей и в случае осложнения родов). Она предоставляется женщинам полностью независимо от количества дней, фактически использованных для родов.

По желанию женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

Предприятия, учреждения и организации за счет собственных средств могут предоставлять женщинам частично оплачиваемый отпуск.

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