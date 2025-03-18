Схема на 400 тыс грн — во Львовской области врачи проводили платные операции, которые должны были быть бесплатными

Во Львовской области врачи занимались спекуляцией на предоставлении медицинских услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении трем членам организованной группы, состоящей из сотрудников одной из больниц Дрогобыччины. В течение июня-ноября 2023 года организованная группа, злоупотребляя служебным положением, реализовала преступную схему завладения средствами граждан и финансированием по программе медицинских гарантий от государства, передает Львовская областная прокуратура.

В состав группы вошли заведующий отделением одной из больниц Дрогобыччины и подчиненные ему сотрудники – врач-уролог и бухгалтер. Кроме того, двое фигурантов одновременно являлись руководителем и врачом частного общества, которое также предоставляло медицинские услуги и действовало в помещении больницы.

В прокуратуре отметили, что противоправный план подозреваемых заключался в том, чтобы направлять пациентов, обратившихся за урологическим лечением в больницу, в частности для проведения оперативного вмешательства, в свое частное заведение, где услуги оказывались на платной основе. Это скрывали под предлогом того, что государство не финансирует предоставление таких услуг в больнице.

«Стоимость услуг варьировалась в зависимости от сложности операции – от 3 000 до 40 000 грн. Деньги наличными передавали бухгалтеру, из которых лишь часть фигурантка вносила на счет общества – якобы только за консультации, с которых затем участники получали зарплату. Остальную сумму они распределяли между собой и распоряжались по собственному усмотрению», – говорится в сообщении.

В дальнейшем члены организованной группы, имея доступ к информационной системе больницы, вносили данные о том, что эти услуги оперативного вмешательства оказывались непосредственно больницей, что фактически соответствовало действительности. Таким образом, они получали компенсацию от государства через Национальную службу здоровья Украины.

Правоохранители задокументировали, что таким образом фигуранты провели платные операции примерно 30 пациентам, которые на самом деле должны были получить их бесплатно. После этого они получали за них компенсацию от государства.

«Причиненный ущерб составляет более 400 тыс. грн. По ходатайству прокурора все подозреваемые отстранены от должностей», – добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.