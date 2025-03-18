Схема на 400 тис грн — на Львівщині лікарі проводили платні операції, які мали бути безкоштовними

На Львівщині лікарі займалася спекуляціями із наданням медичних послуг.

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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру трьом членам організованої групи з числа працівників однієї із лікарень Дрогобиччини. Вони протягом червня-листопада 2023 року організована група, зловживаючи службовим становищем, реалізували злочинну схему заволодіння коштами громадян та фінансуванням за програмою медичних гарантій від держави, передає Львівська обласна прокуратура.

До складу групи увійшли завідувач відділення однієї з лікарень Дрогобиччини і підпорядковані йому працівники – лікар-уролог та бухгалтер. Окрім цього, двоє фігурантів являлися одночасно керівником та лікарем приватного товариства, яке також надавало медичні послуги та діяло у приміщенні лікарні.

У прокуратурі зазначили, що протиправний план підозрюваних полягав у тому, щоб скеровувати пацієнтів, які зверталися на урологічне лікування у лікарню, зокрема оперативне втручання, у свій приватний заклад, де на платній основі будуть надаватися послуги. Конспірували це під приводом того, що держава не фінансує надання таких послуг у лікарні.

«Вартість послуг варіювалась в залежності від складності операції – від 3 000 до 40 000 грн. Кошти готівкою оплачували бухгалтеру, з яких лише частину фігурантка вносила на рахунок товариства – нібито лише за консультації, з яких згодом учасники отримували зарплату. Решту грошей вони розподіляли між собою та розпоряджались ними на власний розсуд», - сказано у повідомленні.

В подальшому члени організованої групи, маючи доступ до інформаційної системи лікарні, вносили відомості, що ці послуги з оперативного втручання надавались саме лікарнею, як і фактично являлось. Відтак, це давало змогу отримувати відшкодування від держави через Національну службу здоров’я України.

Правоохоронці задокументували, що таким чином фігуранти провели платні операції близько 30 пацієнтам, які насправді мали бути безкоштовними. Після чого отримували за них компенсацію від держави.

«Завдані збитки становлять понад 400 тис. грн. За клопотанням прокурора усіх підозрюваних відсторонено від посад», - додали у прокуратурі.

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