Скоростной режим в Киеве до 80 км изменят только на четырех участках вместо 17

В Киеве ограничат количество участков для повышения скоростного режима до четырех, хотя изначально рассматривались семь участков.

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В Киеве ограничат количество участков для повышения скоростного режима. Как указали в КМДА, сначала, по результатам комиссионного обследования столичных улиц, потенциальное количество участков, где скоростной режим мог быть повышен до 80 км/ч, сократили с 17 до 7, а затем, после дополнительного анализа аварийности участков, на трех из них выявили случаи ДТП с летальными исходами в 2024 году. Поэтому на этих трех участках — Надднепровском шоссе, Столичном шоссе и проспекте Николая Бажана — повышение скорости также не будет разрешено.

Таким образом, увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепровского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Йорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста).

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