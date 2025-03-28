Скоростной режим в Киеве до 80 км изменят только на четырех участках вместо 17

В Киеве ограничат количество участков для повышения скоростного режима. Как указали в КМДА, сначала, по результатам комиссионного обследования столичных улиц, потенциальное количество участков, где скоростной режим мог быть повышен до 80 км/ч, сократили с 17 до 7, а затем, после дополнительного анализа аварийности участков, на трех из них выявили случаи ДТП с летальными исходами в 2024 году. Поэтому на этих трех участках — Надднепровском шоссе, Столичном шоссе и проспекте Николая Бажана — повышение скорости также не будет разрешено.
Таким образом, увеличение скоростного режима до 80 км/ч в столице возможно только на четырех участках:
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