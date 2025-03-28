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Швидкісний режим у Києві до 80 км змінять лише на чотирьох ділянках замість 17

22:54, 28 березня 2025
У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму до чотирьох, хоча спочатку розглядалося сім ділянок.
Швидкісний режим у Києві до 80 км змінять лише на чотирьох ділянках замість 17
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У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму. Як вказують у КМДА, спочатку, за результатами комісійного обстеження столичних вулиць, потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із зазначених 17 до 7, а потім, після додаткового аналізу аварійності ділянок, на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих трьох відрізках – Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана – підвищення швидкості також не дозволять.

Отже, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

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