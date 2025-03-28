Швидкісний режим у Києві до 80 км змінять лише на чотирьох ділянках замість 17

У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму до чотирьох, хоча спочатку розглядалося сім ділянок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві обмежать кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму. Як вказують у КМДА, спочатку, за результатами комісійного обстеження столичних вулиць, потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із зазначених 17 до 7, а потім, після додаткового аналізу аварійності ділянок, на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих трьох відрізках – Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана – підвищення швидкості також не дозволять.

Отже, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці можливе лише на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.