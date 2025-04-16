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В ГНС разъяснили, когда в декларации об имущественном положении нужно указывать суммы возвратной финпомощи

11:05, 16 апреля 2025
Если сумма возвратной финансовой помощи не возвращается в срок, то она включается в налогооблагаемый доход физического лица и отражается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии.
В ГНС разъяснили, когда в декларации об имущественном положении нужно указывать суммы возвратной финпомощи
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Налоговая служба в Винницкой области напоминает, что продолжается кампания Декларирования доходов-2025.

Поэтому плательщики, которые в течение 2024 года получали доходы, с которых не были уплачены причитающиеся суммы налогов, должны такие доходы задекларировать и уплатить налоги.

Что касается возвратной финансовой помощи, то согласно пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 НКУ в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика не включается основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной налогоплательщиком другим лицам, которая возвращается ему или основная сумма возвратной финансовой помощи, получаемая налогоплательщиком.

Правовой основой для получения возвратной финансовой помощи является договор займа. То есть сумма средств, предоставленная физическому лицу по договору займа, которое физическое лицо (заемщик) должно вернуть ссудодателю в определенный договором срок, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и не отражается в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

При этом если сумма возвратной финансовой помощи не возвращается в определенный в договоре срок, то она включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица и отражается в годовой налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

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декларация налоговая

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