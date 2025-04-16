У ДПС роз’яснили, коли в декларації про майновий стан потрібно зазначати суми поворотної фіндопомоги

Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до оподатковуваного доходу фізичної особи та відображається у річній податковій декларації про майновий стан.

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Податкова служба у Вінницькій області нагадує, що триває кампанія Декларування доходів-2025.

Тож платники, які протягом 2024 року отримували доходи, з яких не було сплачено належні суми податків, мають такі доходи задекларувати та сплатити податки. Щодо поворотної фінансової допомоги, то відповідно до пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики. Тобто сума коштів, надана фізичній особі за договором позики, яку фізична особа (позичальник) повинна повернути позикодавцеві у визначений договором термін, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і не відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

При цьому якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

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