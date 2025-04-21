Практика судов
  1. В Украине

Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие

14:09, 21 апреля 2025
В приоритете на закупку – БпЛА, РЭБ и ракеты.
Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие
Фото: Investory News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины выделило треть оборонного бюджета на закупку технологического вооружения. Об этом сообщили во время встречи с представителями компаний-производителей беспилотников, где обсуждались подходы к взаимодействию с контрагентами и задачи на 2025 год. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, оборонные закупки сегодня - это не только обеспечение Вооруженных сил, но и важный толчок для развития украинского технологического сектора. Наибольшее внимание уделяется направлениям беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ракетных технологий.

Одна из ключевых задач на 2025 год - унификация технических требований к беспилотникам. Это должно упростить процедуры оценки и закупок, ускорить принятие решений и масштабировать работу с надежными поставщиками.

Также Минобороны планирует перейти к закупке не только отдельных единиц техники, но и комплексных решений. Речь идет о пакетах, которые включают обучение персонала, техническое сопровождение, обслуживание и возможность модернизации.

Задача министра обороны Рустем Умеров - развивать закупочную систему так, чтобы она поддерживала инновации и привлекала новых производителей.

Во время встречи участники также отметили необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов - как внутренних, так и международных - для устойчивого развития оборонной технологической индустрии в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают расширить категории лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Лицами, имеющими особые заслуги перед Родиной, предлагают также считать лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни, которым посмертно присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за самоотверженное служение украинскому народу, проявленное во время Революции Достоинства.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Получатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, утратят право на отсрочку – Кабмин внес законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносятся в пользу студентов, а также тем, что увеличилось количество студентов профессионально-технического и профессионального предвысшего образования среди военнообязанных мужчин старше 25 лет.

«Такое бывает» – в ВККС оценили результаты практических заданий в общие апелляционные суды

В Комиссии считают, что никаких аномалий в результатах практических заданий нет – ВККС начинает подготовку к собеседованиям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Могил
    Сергій Могил
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді