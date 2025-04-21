Минобороны направило треть оборонного бюджета на технологическое оружие

В приоритете на закупку – БпЛА, РЭБ и ракеты.

Фото: Investory News

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Министерство обороны Украины выделило треть оборонного бюджета на закупку технологического вооружения. Об этом сообщили во время встречи с представителями компаний-производителей беспилотников, где обсуждались подходы к взаимодействию с контрагентами и задачи на 2025 год. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Как отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, оборонные закупки сегодня - это не только обеспечение Вооруженных сил, но и важный толчок для развития украинского технологического сектора. Наибольшее внимание уделяется направлениям беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ракетных технологий.

Одна из ключевых задач на 2025 год - унификация технических требований к беспилотникам. Это должно упростить процедуры оценки и закупок, ускорить принятие решений и масштабировать работу с надежными поставщиками.

Также Минобороны планирует перейти к закупке не только отдельных единиц техники, но и комплексных решений. Речь идет о пакетах, которые включают обучение персонала, техническое сопровождение, обслуживание и возможность модернизации.

Задача министра обороны Рустем Умеров - развивать закупочную систему так, чтобы она поддерживала инновации и привлекала новых производителей.

Во время встречи участники также отметили необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов - как внутренних, так и международных - для устойчивого развития оборонной технологической индустрии в Украине.

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