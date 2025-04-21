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Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю

14:09, 21 квітня 2025
В пріоритеті на закупівлю – БпЛА, РЕБ і ракети.
Міноборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю
Фото: Investory News
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Міністерство оборони України виділило третину оборонного бюджету на закупівлю технологічного озброєння. Про це повідомили під час зустрічі з представниками компаній-виробників безпілотників, де обговорювалися підходи до взаємодії з контрагентами та завдання на 2025 рік. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, оборонні закупівлі сьогодні — це не лише забезпечення Збройних сил, а й важливий поштовх для розвитку українського технологічного сектору. Найбільша увага приділяється напрямам безпілотних літальних апаратів (БпЛА), радіоелектронної боротьби (РЕБ) і ракетних технологій.

Одне з ключових завдань на 2025 рік — уніфікація технічних вимог до безпілотників. Це має спростити процедури оцінки та закупівель, пришвидшити ухвалення рішень і масштабувати роботу з надійними постачальниками.

Також Міноборони планує перейти до закупівлі не лише окремих одиниць техніки, а й комплексних рішень. Йдеться про пакети, які включають навчання персоналу, технічний супровід, обслуговування та можливість модернізації.

Завдання міністра оборони Рустем Умєров – розвивати закупівельну систему так, щоб вона підтримувала інновації й залучала нових виробників.

Під час зустрічі учасники також наголосили на необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів — як внутрішніх, так і міжнародних — для сталого розвитку оборонної технологічної індустрії в Україні.

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зброя Міноборони

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