В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение во время конфликта со сверстником

В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение во время конфликта с 12-летним знакомым. Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел вечером 3 мая в одном из спальных микрорайонов Житомира.

На место прибыли следственно-оперативная группа и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Правоохранители установили, что травме предшествовала ссора с 12-летним подростком. По словам свидетелей и участников события, в момент конфликта в руках у мальчика был складной карманный нож. Девочка попыталась замахнуться на него, но в результате сама накололась на лезвие.

Медики диагностировали у пострадавшей колото-резаную рану ноги. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Родители девочки отказались от официального обращения в полицию. В то же время ювенальные полицейские продолжают профилактическую работу с обеими семьями.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к поведению своих детей, больше с ними общаться и объяснять, что насилие — недопустимый способ решения конфликтов. Также полиция обращает внимание на необходимость контроля за тем, на что дети тратят карманные деньги и не появляются ли у них опасные или запрещенные предметы.

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