У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення під час конфлікту з однолітком

Під час суперечки дівчинка намагалася вдарити хлопця, але випадково наштрикнулася на розкладний ніж, який був у нього в руках.

Фото: facebook.compolice.polt

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У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення під час конфлікту з 12-річним знайомим. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався ввечері 3 травня в одному зі спальних мікрорайонів Житомира.

На місце прибули слідчо-оперативна група та ювенальні інспектори.

Правоохоронці з’ясували, що травмуванню дитини передувала суперечка з 12-річнийм знайомим. Зі слів свідків та учасників події, у момент конфлікту в руках підлітка був розкладний кишеньковий ніж. Дівчинка намагалася замахнутися на хлопця, але натомість сама наштрикнулася на лезо.

Медики діагностували у потерпілої колото-різану рану ноги. Дитині надали необхідну допомогу, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Батьки дівчинки відмовилися від офіційного звернення до поліції. Водночас ювенальні поліцейські продовжують профілактичну роботу з обома родинами.

Правоохоронці закликають батьків бути уважними до поведінки своїх дітей, більше з ними спілкуватися та пояснювати, чому насильство — неприпустимий спосіб вирішення конфліктів. Також поліція звертає увагу на необхідність контролю за тим, на що діти витрачають кишенькові кошти та чи не з’являються у них небезпечні або заборонені предмети.

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