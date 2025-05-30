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Кабмин утвердил порядок уничтожения некачественной гуманитарной помощи

13:47, 30 мая 2025
Раньше уничтожение товаров гуманитарной помощи было очень сложно.
Кабмин утвердил порядок уничтожения некачественной гуманитарной помощи
Фото: msp.gov.ua
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Министерство социальной политики Украины сообщило, что Правительство внесло изменения в Порядок вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к потреблению товаров (предметов) гуманитарной помощи, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 28.04.2000 № 728 на период действия военного положения. Этими изменениями утвержден порядок уничтожения (удаления) некачественных/непригодных к использованию товаров гуманитарной помощи.

«Ряд гуманитарных грузов, ввезенных в Украину после полномасштабного российского вторжения, уже утратил качество или пригодность для дальнейшего использования — из-за ненадлежащих условий хранения, повреждения при транспортировке, истечения срока годности или других обстоятельств. Порядок не учитывал всех особенностей, связанных с военным положением. Из-за этого осуществлять уничтожение (удаление) товаров гуманитарной помощи было крайне сложно, а иногда — невозможно», — заявили в ведомстве.

Указанные изменения предусматривают:

  • решение об уничтожении (удалении) принимают местные органы исполнительной власти — Киевская городская и областные государственные администрации (соответствующие военные администрации в случае их создания);
  • расширяется состав специальной комиссии, контролирующей процесс уничтожения (удаления) некачественных/непригодных к потреблению товаров гуманитарной помощи — в нее также должны входить представители территориальных органов Национальной полиции, Государственной налоговой службы и Госпродпотребслужбы;
  • уничтожение осуществляют предприятия в сфере управления отходами, имеющие соответствующее разрешение, а в случае опасных отходов — соответствующую лицензию, с соблюдением всех требований законодательства;
  • введена новая форма акта (приложение 2) — он составляется по факту уничтожения (удаления) гуманитарной помощи. После подписания акта всеми сторонами, получатель гуманитарной помощи загружает его в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи (АС ГП) — good.gov.ua при подаче отчета.

В целом в условиях военного положения будет действовать следующий механизм:

  1. Получатель гуманитарной помощи, на балансе которого она находится, создает комиссию с целью установления того, что товары утратили свои потребительские свойства и стали некачественными. Комиссия проводит инвентаризацию и составляет соответствующий акт, после чего в течение 5 рабочих дней с даты его подписания получатель направляет его вместе с обоснованием необходимости уничтожения (удаления) некачественных/непригодных к потреблению товаров гуманитарной помощи в местный орган исполнительной власти по месту своей регистрации.
  2. Если инвентаризированные товары содержат опасные отходы или имеют значительный объем (более тысячи тонн), местный орган исполнительной власти создает комиссию. В ее состав могут быть привлечены представители территориальных органов Госэкоинспекции, ГНС, Нацполиции и Госпродпотребслужбы для проверки достоверности информации. В течение 10 рабочих дней с момента получения акта инвентаризации местный орган исполнительной власти направляет получателю письмо с решением — согласие либо необходимость создания комиссии для дополнительной проверки гуманитарной помощи, подлежащей уничтожению (удалению). В случае создания комиссии в течение 15 рабочих дней с даты получения акта получателю сообщается решение — согласие либо отказ.
  3. Уничтожение (удаление) гуманитарной помощи осуществляется на основании договоров между получателем, на балансе которого она находится, и предприятиями в сфере управления отходами. Финансирование расходов возлагается на получателя, доноров или иные источники, не запрещенные законодательством. По факту уничтожения руководитель организации-получателя гуманитарной помощи и руководитель предприятия составляют акт об уничтожении.
  4. Такой акт получатель гуманитарной помощи направляет в местный орган исполнительной власти, а также загружает его копию вместе с отчетом в АС ГП.

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Кабинет Министров Украины

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