Кабмін ухвалив порядок знищення неякісної гуманітарної допомоги

Раніше знищення товарів гуманітарної допомоги було вкрай складно.

Фото: msp.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України повідомило, що Уряд вніс зміни до Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28.04.2000 № 728 на період дії воєнного стану. Цими змінами схвалено порядок знищення (видалення) неякісних/непридатних до використання товарів гуманітарної допомоги.

«Низка гуманітарних вантажів, ввезених в Україну після повномасштабного російського вторгнення, уже втратила якість або придатність для подальшого використання — через неналежні умови зберігання, пошкодження під час транспортування, сплив терміну придатності або інші обставини. Порядок не враховував усіх особливостей, пов'язаних з воєнним станом. Через це здійснювати знищення (видалення) товарів гуманітарної допомоги було вкрай складно, а іноді — неможливо», - заявили у відомстві.

Зазначені зміни передбачають:

рішення про знищення (видалення) ухвалюють місцеві органи виконавчої влади — Київська міська та обласні державні адміністрації (відповідні військові адміністрації в разі їх утворення);

спеціальна комісія, яка контролює процес знищення (видалення) неякісних/непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги, розширюється — до її складу мають входити також представники територіальних органів Національної поліції, Державної податкової служби та Держпродспоживслужби;

знищення здійснюють підприємства у сфері управління відходами, які мають дозвіл, а у випадку небезпечних відходів — відповідну ліцензію, з дотриманням усіх вимог законодавства;

нову форму акту (додаток 2) — його складають за фактом знищення (видалення) гумдопомоги. Після того, як акт підписано всіма сторонами, отримувач гуманітарної допомоги завантажує його до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги (АС ГД) — good.gov.ua під час подання звіту.

Загалом в умовах воєнного стану діятиме такий механізм:

Отримувач гуманітарної допомоги, на балансі якого вона перебуває, створює комісію, з метою визначення, що товари гуманітарної допомоги втратили свої споживчі властивості і стали неякісними. Комісія проводить інвентаризацію і складає відповідний акт, після чого протягом 5 робочих днів з дати підписання отримувач надсилає його разом з обгрунтуванням необхідності знищення (видалення) неякісних/непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги до місцевого органу виконавчої влади за місцем його реєстрації. Якщо інвентаризовані товари містять небезпечні відходи або мають значний обсяг (понад тисячу тонн), місцевий орган виконавчої влади утворює комісію. До її складу можуть залучати представників територіальних органів Держекоінспекції, ДПС, Нацполіції та Держпродспоживслужби для перевірки достовірності інформації. Протягом 10 робочих днів з дня отримання акту інвентаризації місцевий орган виконавчої влади надсилає отримувачу лист з рішенням — надання згоди або про необхідність створення комісії для додаткової перевірки гуманітарної допомоги, що підлягає знищенню (видаленню). У разі створення комісії протягом 15 робочих днів з дати отримання акту повідомляють отримувача про рішення надання згоди або ж відмови. Знищення (видалення) гумдопомоги здійснюється на підставі договорів між отримувачем, на балансі якого вона, та підприємствами у сфері управління відходами. Фінансування витрат покладаються на отримувача, донорів або інших джерел, не заборонених законодавством. За фактом знищення керівник організації-отримувача гумдопомоги та керівник підприємства складають акт про знищення. Такий акт надсилає отримувач гумдопомоги місцевому органу виконавчої влади, а також завантажує його копію разом із звітом до АС ГД.

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