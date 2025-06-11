Украина вернула домой тела 1212 погибших защитников

Из числа возвращенных «на щите» Защитников павшие с Курщины, Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Запорожской и Херсонской областей.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении в Украину тел 1212 павших военнослужащих.

Среди репатриированных - защитники, погибшие в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Операция стала возможной благодаря слаженной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного ВР по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС Украины и других структур сектора безопасности и обороны.

«Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», - отметили в Координационном штабе.

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