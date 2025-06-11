Україна повернула додому тіла 1212 загиблих захисників

З числа повернених «на щиті» Оборонців полеглі з Курщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької та Херсонської областй.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення в Україну тіл 1212 полеглих військовослужбовців.

Серед репатрійованих — захисники, які загинули на Курщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запорізькій та Херсонській областях. Операція стала можливою завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого ВР з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС України та інших структур сектору безпеки й оборони.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих», — зазначили в Координаційному штабі.

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