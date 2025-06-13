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ЕС рассматривает продление временной защиты для украинцев

11:57, 13 июня 2025
Европа ищет решение для беженцев из Украины.
ЕС рассматривает продление временной защиты для украинцев
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На заседании Совета министров ЕС по юстиции и внутренним делам обсуждается продление действия Директивы о временной защите, которая позволяет гражданам Украины легально находиться в странах Евросоюза и получать социальную защиту. Об этом сообщили европейские министры перед началом встречи.

Кроме этого, министры анализируют возможные сценарии относительно будущего статуса украинцев после завершения действия временной защиты. Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форселл выразил поддержку продолжению директивы, над которой его правительство работало последние месяцы. «Это важный шаг, чтобы дать людям больше времени. Однако директива не может действовать бесконечно, ведь будущее Украины остается неопределенным», - отметил он.

Форселл подчеркнул необходимость разработки скоординированного европейского плана для определения статуса украинцев после завершения действия директивы. «Мы должны найти решение для действий в будущем. И это должно быть общее европейское понимание. Мы должны избежать ситуации, когда мы будем иметь разные предложения и введем разное законодательство. Мы должны найти общее европейское решение», - подчеркнул шведский чиновник.

Министр по вопросам убежища и миграции Бельгии Аннелин Ван Боссайт поддержала идею продления временной защиты, назвав это проявлением солидарности с Украиной. В то же время она призвала начать диалог о будущем украинцев в ЕС с учетом потребностей восстановления Украины. «Один из важных пунктов повестки дня сегодня - это статус временной защиты для людей из Украины. Я поддерживаю продолжение механизма временной защиты для (граждан) Украины, мы таким образом демонстрируем нашу поддержку. В то же время мы должны начать дискуссию о том, каким будет сценарий после завершения временной защиты, также с учетом интересов по восстановлению Украины», - отметила она.

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ЕС беженец

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