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ЄС розглядає продовження тимчасового захисту для українців

11:57, 13 червня 2025
Європа шукає рішення для біженців з України.
ЄС розглядає продовження тимчасового захисту для українців
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На засіданні Ради міністрів ЄС із юстиції та внутрішніх справ обговорюється продовження дії Директиви про тимчасовий захист, яка дозволяє громадянам України легально перебувати в країнах Євросоюзу та отримувати соціальний захист. Про це повідомили європейські міністри перед початком зустрічі.

Крім цього, міністри аналізують можливі сценарії щодо майбутнього статусу українців після завершення дії тимчасового захисту. Міністр із питань міграції Швеції Йоган Форселл висловив підтримку продовженню директиви, над якою його уряд працював останні місяці. «Це важливий крок, щоб дати людям більше часу. Однак директива не може діяти безкінечно, адже майбутнє України залишається невизначеним», — зазначив він.

Форселл підкреслив необхідність розробки скоординованого європейського плану для визначення статусу українців після завершення дії директиви. «Ми маємо знайти рішення для дій у майбутньому. І це має бути спільне європейське розуміння. Ми маємо уникнути ситуації, коли ми матимемо різні пропозиції та запровадимо різне законодавство. Ми маємо знайти спільне європейське рішення», — наголосив шведський посадовець.

Міністерка з питань притулку та міграції Бельгії Аннелін Ван Боссайт підтримала ідею продовження тимчасового захисту, назвавши це проявом солідарності з Україною. Водночас вона закликала розпочати діалог щодо майбутнього українців у ЄС із урахуванням потреб відновлення України. «Один із важливих пунктів порядку денного сьогодні – це статус тимчасового захисту для людей з України. Я підтримую продовження механізму тимчасового захисту для (громадян) України, ми таким чином демонструємо нашу підтримку. Водночас ми маємо розпочати дискусію щодо того, яким буде сценарій після завершення тимчасового захисту, також із врахуванням інтересів щодо відновлення України», — зазначила вона.

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ЄС біженець

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