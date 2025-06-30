Четверым военным из Киевщины сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ, — ГБР

Следствие установило, что военнослужащие, пригодные к службе, отказались отправляться в район боевых действий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем военнослужащим из Киевской области, которые отказались выполнять боевой приказ. Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что в разное время военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на годность к службе, отказались выдвигаться в район проведения боевых действий.

«В отличие от своих побратимов, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и открыто проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству», — отметили в Бюро.

ГБР подчеркивает: обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Лица, уклоняющиеся от выполнения этой обязанности, так же, как и те, кто совершает другие военные преступления, будут нести ответственность независимо от должности или воинского звания.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение, совершенное в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.