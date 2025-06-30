Чотирьом військовим з Київщини повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ, — ДБР

Слідство встановило, що військовослужбовці, будучи придатними до служби, відмовились вирушати в район бойових дій.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які відмовились виконати бойовий наказ. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої у Київській області, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій.

«На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству», — вказали в Бюро.

ДБР наголошує: обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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