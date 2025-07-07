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В Украине впервые применили систему MinesEye для разминирования водоемов

23:55, 7 июля 2025
Под Киевом впервые применили MinesEye для подводного обследования.
В Украине впервые применили систему MinesEye для разминирования водоемов
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Оператор противоминной деятельности ООО «Риск Контроль» впервые использовал систему MinesEye для обследования дна водоема на наличие взрывоопасных предметов вблизи Ирпеня Киевской области, сообщило Министерство экономики Украины.

По словам заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного, использование сенсоров в водоемах с низкой видимостью и наслоением ила значительно ускоряет и улучшает качество работы саперов. «Украина становится лидером в гуманитарном разминировании, совершенствуя методы очистки земель и водоемов», - отметил он.

Обследование проводилось на водоеме, который местная община использует для технических нужд пожарных. Дрон MinesEye за 15 минут выполнил две полетные сессии, в том числе на высоте 20 см над водой, покрыв 2200 кв. м чистого плеса. Система обнаружила ферромагнитные аномалии, определив 18 приоритетных точек для дальнейшей подводной проверки саперами-водолазами с помощью подводного дрона.

Минэкономики сообщило, что с начала 2025 года Украина вернула к использованию почти 2 тыс. кв. км деоккупированных территорий, а всего очищено 36 942 кв. км. В то же время потенциально загрязненными остаются более 137 тыс. кв. км, включая оккупированные земли и акватории.

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Минэкономики

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