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В Україні вперше застосували систему MinesEye для розмінування водойм

23:55, 7 липня 2025
Під Києвом вперше застосували MinesEye для підводного обстеження.
В Україні вперше застосували систему MinesEye для розмінування водойм
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Оператор протимінної діяльності ТОВ «Ризик Контроль» вперше використав систему MinesEye для обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів поблизу Ірпеня Київської області, повідомило Міністерство економіки України.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, використання сенсорів у водоймах із низькою видимістю та нашаруванням мулу значно прискорює та покращує якість роботи саперів. «Україна стає лідером у гуманітарному розмінуванні, вдосконалюючи методи очищення земель і водойм», – зазначив він.

Обстеження проводилося на водоймі, яку місцева громада використовує для технічних потреб пожежників. Дрон MinesEye за 15 хвилин виконав дві польотні сесії, зокрема на висоті 20 см над водою, покривши 2200 кв. м чистого плеса. Система виявила феромагнітні аномалії, визначивши 18 пріоритетних точок для подальшої підводної перевірки саперами-водолазами за допомогою підводного дрона.

Мінекономіки повідомило, що з початку 2025 року Україна повернула до використання майже 2 тис. кв. км деокупованих територій, а загалом очищено 36 942 кв. км. Водночас потенційно забрудненими залишаються понад 137 тис. кв. км, включно з окупованими землями та акваторіями.

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Мінекономіки

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