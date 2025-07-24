В Одесской области в устье Дуная подорвалось судно, есть погибшие

В дунайском устье «Быстрое» подорвалось судно-земснаряд.

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В Одесской области во время плановых работ взорвалось гражданское судно-земснаряд, три человека погибли. Об этом сообщает ГП "Администрации морских портов Украины".

Судно-земснаряд (предназначен для дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов) находилось на устье «Быстрое» для проведения плановых работ

Судно сопровождали 11 членов экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ, остальные члены экипажа находятся в больнице.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, детали уточняются. Морской подходный канал устье Быстро временно закрыт для движения судов.

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