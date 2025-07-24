На Одещині в гирлі Дунаю підірвалося судно, є загиблі

В дунайському гирлі «Бистре» вибухнуло судно-земснаряд.

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В Одеській області під час планових робіт вибухнуло цивільне судно-земснаряд, троє людей загинули. Про це повідомляє ДП «Адміністрації морських портів України».

Судно-земснаряд (призначене для днопоглиблювальних робіт та видобутку нерудних будівельних матеріалів) перебувало на гирлі «Бистре» для проведення планових робіт

Судно супроводжували 11 членів екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ, інші члени екіпажу перебувають у лікарні.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, деталі уточнюються. Морський підхідний канал гирло «Бистре» тимчасово закрито для руху суден.

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