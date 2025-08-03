Зеленский присвоил почетные наименования учебному центру и батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных сил ВСУ

Владимир Зеленский также наградил почетным отличием «За мужество и отвагу» 225-й зенитный ракетный полк и 19-ю отдельную Южнобугскую бригаду радио- и радиотехнической разведки Воздушных сил ВСУ.

Фото: president.gov.ua

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Ко Дню Воздушных сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным отличием «За мужество и отвагу» 19-ю отдельную Южнобугскую бригаду радио- и радиотехнической разведки особого назначения ВС ВСУ и 225-й зенитный ракетный полк ВС ВСУ. Соответствующие указы №574/2025 и №575/2025 опубликованы на сайте Главы государства.

Также Президент присвоил (указ №576/2025) почетное наименование 38-му объединенному учебному центру ВС ВСУ, отныне он будет именоваться 38-м объединенным учебным Васильковским центром Воздушных сил ВСУ.

Почетное наименование (указ №577/2025) также присвоено 17-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы ВС ВСУ.

Отныне он будет именоваться 17-м отдельным батальоном радиоэлектронной борьбы имени Кирилла Трильовского Воздушных сил ВСУ.

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