Зеленський присвоїв почесні найменування навчальному центру та батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ

Володимир Зеленський також нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 225-й зенітний ракетний полк та 19-ту окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки Повітряних сил ЗСУ.

Фото: president.gov.ua

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До Дня Повітряних сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 19-ту окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення ПС ЗСУ і 225-й зенітний ракетний полк ПС ЗСУ. Відповідні укази №574/2025 і №575/2025 оприлюднено на сайті Глави держави.

Також Президент присвоїв (указ №576/2025) почесне найменування 38-му об’єднаному навчальному центру ПС ЗСУ, відтепер його іменуватимуть 38-м об’єднаним навчальним Васильківським центром Повітряних сил ЗСУ.

Почесне найменування (указ №577/2025) також присвоєно 17-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби ПС ЗСУ. Відтепер його іменуватимуть 17-м окремим батальйоном радіоелектронної боротьби імені Кирила Трильовського Повітряних сил ЗСУ.

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