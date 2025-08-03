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Зеленський присвоїв почесні найменування навчальному центру та батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ

19:37, 3 серпня 2025
Володимир Зеленський також нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 225-й зенітний ракетний полк та 19-ту окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки Повітряних сил ЗСУ.
Зеленський присвоїв почесні найменування навчальному центру та батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних сил ЗСУ
Фото: president.gov.ua
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До Дня Повітряних сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 19-ту окрему Південнобузьку бригаду радіо- і радіотехнічної розвідки особливого призначення ПС ЗСУ і 225-й зенітний ракетний полк ПС ЗСУ. Відповідні укази №574/2025 і №575/2025 оприлюднено на сайті Глави держави.

Також Президент присвоїв (указ №576/2025) почесне найменування 38-му об’єднаному навчальному центру ПС ЗСУ,  відтепер його іменуватимуть 38-м об’єднаним навчальним Васильківським центром Повітряних сил ЗСУ.

Почесне найменування (указ №577/2025) також присвоєно 17-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби ПС ЗСУ. Відтепер його іменуватимуть 17-м окремим батальйоном радіоелектронної боротьби імені Кирила Трильовського Повітряних сил ЗСУ.

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ЗСУ Володимир Зеленський

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