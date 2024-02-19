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  1. У світі

Урсула фон дер Ляєн має намір балотуватися на другий термін на посаду президента Єврокомісії

12:02, 19 лютого 2024
Її заява стала першим кроком у чотиримісячній передвиборчій боротьбі.
Урсула фон дер Ляєн має намір балотуватися на другий термін на посаду президента Єврокомісії
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Урсула фон дер Ляєн оголосила про свої наміри балотуватися на другий термін на посаду президента Європейської комісії. Про це повідомляє The Guardian.

Протягом останнього року 65-річна очільниця найвпливовішої інституції Брюсселю не коментувала цього питання. Тепер же її заява стала першим кроком у чотиримісячній передвиборчій боротьбі.

Після затвердження її кандидатури партією CDU, вона повинна отримати підтримку двох інших партій Європейської народної партії (ЄНП), правоцентристського угруповання в Європейському парламенті, до якого також входять керівні партії Греції, Ірландії, Литви та Швеції.

Наступним кроком стане голосування на зʼїзді ЄНП у березні, який відбудеться в Бухаресті.

Згідно з повідомленням, вибір президента Єврокомісії повʼязаний із результатами виборів до Європарламенту, запланованих на 6 — 9 червня, але це буде залежати від того, як пройдуть вибори в Європарламенті.

Раніше стало відомо, що Олаф Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО.

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