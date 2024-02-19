Урсула фон дер Ляен намерена баллотироваться на второй срок на пост президента Еврокомиссии

Ее заявление стало первым шагом в четырехмесячной предвыборной борьбе.

Урсула фон дер Ляен объявила о своих намерениях баллотироваться на второй срок на пост президента Европейской комиссии. Об этом сообщает The Guardian.

В течение последнего года 65-летняя глава самого влиятельного института Брюсселя не комментировала этот вопрос. Теперь ее заявление стало первым шагом в четырехмесячной предвыборной борьбе.

После утверждения ее кандидатуры партией CDU она должна получить поддержку двух других партий Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристской группировки в Европейском парламенте, в которую также входят руководящие партии Греции, Ирландии, Литвы и Швеции.

Следующим шагом станет голосование на съезде ЕНП в марте, который состоится в Бухаресте.

Согласно сообщению, выбор президента Еврокомиссии связан с результатами выборов в Европарламент, запланированных на 6-9 июня, но это будет зависеть от того, как пройдут выборы в Европарламенте.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост генсека НАТО.

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