Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Вооруженных Силах появятся военнослужащие – разоблачители коррупции

В 2024 году хотят внедрить механизм поощрения разоблачителей коррупции из числа военнослужащих.

Конкурс на заместителя председателя ГСА по цифровизации застрял на этапе спецпроверки

Еще в декабре 2023 года Комиссия ВСП определилась финалистами конкурса на должность заместителя председателя ГСА по цифровизации, которыми стали Леонид Сапельников и Мартын Герасим, но специальная проверка продолжается.

Минюст должен подать законопроект о создании Высшего административного суда до марта, — План действий Кабмина

Кабмин утвердил План приоритетных действий на 2024 год, предусматривающий представление законопроекта о создании Высшего административного суда до марта.

«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Кабмин утвердил порядок функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга в сфере азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будет иметь неограниченный доступ к неперсонализированным данным игроков в Государственной системе через Интернет в режиме онлайн.

  1. В мире

Урсула фон дер Ляен намерена баллотироваться на второй срок на пост президента Еврокомиссии

12:02, 19 февраля 2024
Ее заявление стало первым шагом в четырехмесячной предвыборной борьбе.
Урсула фон дер Ляен намерена баллотироваться на второй срок на пост президента Еврокомиссии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Урсула фон дер Ляен объявила о своих намерениях баллотироваться на второй срок на пост президента Европейской комиссии. Об этом сообщает The Guardian.

В течение последнего года 65-летняя глава самого влиятельного института Брюсселя не комментировала этот вопрос. Теперь ее заявление стало первым шагом в четырехмесячной предвыборной борьбе.

После утверждения ее кандидатуры партией CDU она должна получить поддержку двух других партий Европейской народной партии (ЕНП), правоцентристской группировки в Европейском парламенте, в которую также входят руководящие партии Греции, Ирландии, Литвы и Швеции.

Следующим шагом станет голосование на съезде ЕНП в марте, который состоится в Бухаресте.

Согласно сообщению, выбор президента Еврокомиссии связан с результатами выборов в Европарламент, запланированных на 6-9 июня, но это будет зависеть от того, как пройдут выборы в Европарламенте.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заблокировал кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост генсека НАТО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва