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  1. У світі

Єврокомісія виділила 1,4 млрд євро для польських фермерів

16:55, 29 лютого 2024
У Євросоюзі ухвалили правові акти, які дозволять передати Польщі на підтримку її фермерів 1,4 млрд євро.
Єврокомісія виділила 1,4 млрд євро для польських фермерів
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Як раніше ми писали, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що в рамках програми Євросоюзу польським фермерам буде надано перший транш у розмірі 1,4 млрд євро, щоб допомогти їм модернізувати свою продукцію і вийти на нові ринки. Ці гроші будуть доступні незабаром. А також «буде ще».

29 лютого Європейська комісія повідомила, що ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до €137 млрд. Перший транш у розмірі €6,3 млрд Варшава отримає за чотири тижні. З цієї суми фермери отримають €1,4 млрд.

ЄС загалом уже надав на підтримку польських фермерів €22 млрд в рамках Єдиної сільськогосподарської політики, заявляла раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відкриття доступу до фінансування ЄС на €137 млрд повʼязане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

До 2027 року Польща отримає €59,8 млрд з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких €25,3 млрд — гранти та €34,5 млрд — кредити.

Ще €76,5 млрд Польщі надається із фондів Політики згуртування.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» описувала, як в Польщі відбувається тиск на суддів.

Додамо, 21 лютого Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн несподівано заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть на початку червня. В Україні очікують на цю рамку в березні 2024 року.

Також ми писали, що польські фермери висипали з вагонів українське зерно.

Згодом у Польщі невідомі висипали близько 180 тонн українського зерна, 30 з яких доведеться утилізувати.

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