Еврокомиссия выделила 1,4 млрд евро для польских фермеров

В Евросоюзе приняли правовые акты, позволяющие передать Польше для поддержки ее фермеров 1,4 млрд евро.

Как ранее мы писали, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что в рамках программы Евросоюза польским фермерам будет предоставлен первый транш в размере 1,4 млрд евро, чтобы помочь им модернизировать свою продукцию и выйти на новые рынки. Эти деньги будут доступны в скором времени. А также «будет еще».

29 февраля Европейская комиссия сообщила, что приняла два правовых акта, открывающих Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до €137 млрд. Первый транш в размере €6,3 млрд Варшава получит через четыре недели. Из этой суммы фермеры получат 1,4 млрд. евро.

ЕС в целом уже предоставил в поддержку польских фермеров €22 млрд в рамках Единой сельскохозяйственной политики, заявляла ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Открытие доступа к финансированию ЕС на €137 млрд связано с реформами в сфере верховенства права в Польше и принятыми мерами по решению основных задач по укреплению независимости судебной системы, говорится в сообщении Еврокомиссии.

К 2027 году Польша получит €59,8 млрд из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), из которых €25,3 млрд - гранты и €34,5 млрд - кредиты.

Еще €76,5 млрд. Польше предоставляется из фондов Политики сплочения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала, как в Польше оказывается давление на судей.

Добавим, 21 февраля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам, которые пройдут в начале июня. В Украине ожидают эту рамку в марте 2024 года.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Позже в Польше неизвестные высыпали около 180 тонн украинского зерна, 30 из которых придется утилизировать.

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